Élimination des "Lions" : la phrase polémique de Diafra Sakho

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Juin 2018 à 11:56 | | 0 commentaire(s)|

GALSEN221 – Il ne fallait pas plus pour qu’une montagne de questions voit le jour au sujet de l’élimination de l’équipe nationale du Sénégal qui est sorti de la coupe du monde hier, jeudi, après sa défaite contre la Colombie sur le plus petit des scores. Tristes et abattus, les “Lions” n’ont pour la plupart pas voulu s’adresser à la presse après le coup de sifflet final. Mais, de tous, c’est Diafra Sakho qui a le plus attiré l’attention comme l’a révélé Ahmed Aïdara ce vendredi matin en direct de la Sen TV.

Et pour cause, l’attaquant du Stade Rennais s’est justifié sur son refus de prendre la parole en déclarant : “souma wakhé dou bakh” (il est préférable que je garde le silence, ndlr).

Une courte phrase lourde de sens puisqu’elle pousse à se demander ce qui s’est passé en off au cœur de la Tanière.

Si toutefois il y a effectivement eu des problèmes en Russie, les langues ne devraient pas tarder à se délier. En attendant, attendons patiemment de voir ce que les “Lions” ont donc à nous dire.









Galsen221.com



