Elimination précoce des "Lions" : Chaque "Lion" a perdu 15 millions

L’élimination du Sénégal du Mondial a coûté non seulement une place au second tour aux joueurs mais ils laissent aussi, au moins 15 millions de francs Cfa leur filer entre les doigts.



L’AS parle d’un gros manque à gagner pour les membres de la Tanière. Toutefois, Sadio Mané et Cie avaient déjà encaissé la prime de participation qui s’élevait à 20 millions de Fcfa chacun.