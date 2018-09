Éliminatoire CAN 2019: Les résultats de la 2ème journée Plusieurs grandes nations du football africain jouaient ce week-end dans le cadre des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2019. Décevant face Au Madagascar, le Sénégal repart avec 1 point, mais reste en tête du groupe A avec le même bilan que les Malgaches (4 pts).

Voici les résultats de la 2ème journée de qualifications :

Groupe A

Samedi :

Guinée équatoriale – Soudan 1-0

Dimanche :

Madagascar-Sénégal 2-2

Groupe B

Samedi :

Comores – Cameroun 1-1

Maroc – Malawi 3-0

Groupe C

Samedi :

Gabon-Burundi 1-1

Dimanche :

Soudan du Sud-Mali 0-3

Groupe D

Samedi :

Gambie-Algérie 1-1

Dimanche :

Togo-Bénin 0-0

Groupe E

Samedi :

Seychelles-Nigeria 0-3

Afrique du Sud-Libye 0-0

Groupe F

Samedi :

Kenya-Ghana 1-0

Dimanche :

Ethiopie-Sierra Leone 1-0

Groupe G

Dimanche :

Congo-Zimbabwe 1-1

Liberia-RD Congo 1-1

Groupe H

Dimanche :

Rwanda-Côte d’Ivoire 1-2

Guinée-République Centrafricaine 1-0

Groupe I

Samedi :

Mauritanie-Burkina Faso 2-0

Dimanche:

Angola-Botswana 1-0

Groupe J

Samedi :

Egypte-Niger 6-0

Dimanche :

ESwatini (ex-Swaziland) – Tunisie 0-2

Groupe K

Samedi :

Namibie-Zambie 1-1

Mozambique-Guinée-Bissau 2-2

Groupe L

Samedi :

Ouganda-Tanzanie 0-0

Dimanche :

Lesotho-Cap Vert 1-1



Les vainqueurs et deuxièmes de chaque groupe sont qualifiés pour la phase finale. Sauf dans le groupe B où le Cameroun, pays-hôte de la CAN-2019, est qualifié d’office et, sera accompagné par la mieux classée des autres équipes



