Eliminatoires CAN 2019 – Senegal vs Soudan, ce sera le 13 octobre à Dakar C’est le samedi 13 octobre prochain que les lions vont en découdre avec les Faucons de jediane, dans le cadre de la 3ème journée des éliminatoires de la Can 2019. Le match se jouera au stade Lèopold Sédar Senghor, à partir de 19h, informe le quotidien Record.

C’est en l’espace de quatre jours maximum que le Sénégal et le Soudan en découdront dans une double confrontation, comptant pour les 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la CAN 2019. Le Sénégal qui abritera la première manche, accueillera ses adversaires le samedi 13 octobre. Pourtant, le président de la fédération sénégalaise de football était en train de voir les possibilités de jouer cette rencontre, le vendredi afin d’avoir plus de temps de récupération.



Mais, après concertation avec ses homologues du comité d’urgence de l’instance faitière, la date du samedi 13 octobre a été finalement arrêtée.

