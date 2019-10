Eliminatoires CAN 2021 : découvrez le calendrier complet des Lions Le calendrier complet des éliminatoires de la CAN 2021 au Cameroun est enfin disponible. En tout, 48 nations de football sur le continent africain prendront part à ces phases de qualifications de la prochaine coupe d’Afrique des Nations. Au terme des six journées, les deux premiers de chaque groupe valideront leur ticket pour le Cameroun.

Le Sénégal débutera face au Congo, à Thiès

Le calendrier des éliminatoires de la CAN 2021 promet de belles rencontres avant l’entame de la compétition. Dans le groupe A par exemple, les amoureux du foot pourront suivre le choc entre les deux voisins de la CEDEAO que sont le Mali et la Guinée. Pour cette première journée des qualifications dans le groupe A, c’est le Mali qui accueillera son voisin de la Guinée. Le groupe C nous promet également de belles affiches avec notamment le duel entre l’Afrique du Sud et le Ghana.

Quant au Sénégal, il débutera face au Congo, à Thiès avant de se rendre à Eswatini trois jours plus tard.

Selon le calendrier des éliminatoires de la CAN 2021, la première journée aura lieu entre le 11 et le 19 novembre prochains.

152 matches au programme

Au total, 152 matches sont au programme des phases de qualification de la prochaine coupe d’Afrique des Nations qui se jouera au Cameroun dans moins de deux ans. Le calendrier de la Côte d’Ivoire dans ces éliminatoires de la CAN 2021 n’annonce aucun derby à la clé. Mais la qualification n’est pas pour autant déjà acquise pour les ivoiriens qui évolueront dans le groupe K composé de l’Ethiopie, du Madagascar et du Niger.

Seuls les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés



Si l’on se fie au calendrier des éliminatoires de la CAN 2021, l’on devrait connaître les 24 participants de la prochaine coupe d’Afrique des Nations au plus tard le 17 novembre 2020. Sur les 48 pays en lice, seuls les deux premiers de chaque groupe prendront part à cette compétition sportive sur le continent africain, exception faite dans le groupe F où il ne reste qu’un seul billet pour le Cameroun.

Le pays hôte étant qualifié d’office dans cette compétition, il ne reste qu’une seule place à pourvoir, une place qui se jouera entre le Cap-Vert, le Mozambique et le Rwanda. Même si le Cameroun est déjà qualifié d’office, il prendra part tout de même aux éliminatoires de la CAN 2021.

En ce qui concerne le tirage au sort de la CAN 2021, il devrait être effectué au mois d’avril 2021, à savoir deux mois avant le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations.



Programme complet du Groupe du Sénégal

Groupe I : Sénégal, Congo, Guinée-Bissau, eSwatini (ex Swaziland)

Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Sénégal – Congo ; Guinée-Bissau – eSwatini

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Congo – Guinée-Bissau ; eSwatini – Sénégal

Journée 3 (31 août au 8 septembre 2020) : Sénégal – Guinée-Bissau ; Congo – eSwatini

Journée 4 (31 août au 8 septembre 2020) : Guinée-Bissau – Sénégal ; eSwatini – Congo

Journée 5 (5 au 13 octobre 2020) : Congo – Sénégal ; eSwatini – Guinée-Bissau

Journée 6 (9 au 17 novembre 2020) : Guinée-Bissau – Congo ; Sénégal – eSwatini



