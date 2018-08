Éliminé par la France, Messi envoie un signal fort à l'Albiceleste...

Une nouvelle retraite internationale ? Il est encore trop tôt pour le dire, surtout lorsqu’il s’agit de Lionel Messi qui a déjà démontré qu’il pouvait revenir sur sa décision. Même si bientôt deux mois après la sortie de route prématurée de « La Pulga » et de l’équipe d’Argentine dès les huitièmes de finale de la dernière Coupe du monde, au terme d’un match d’anthologie perdu (4-3) face aux Bleus futurs Champions du monde, ce pourrait bien être cette fois la bonne pour ce cher Leo.



A 31 ans, Messi a sans doute perdu en Russie une dernière occasion d’accrocher le trophée suprême, le seul qui manque à son incomparable palmarès et qui lui aurait permis de rejoindre l’autre icône argentine, Diego Maradona, dans le cœur de ses supporters. Le Barcelonais flirtera avec les 35 ans lors du prochain Mondial, qui aura lieu au Qatar en 2022. En attendant cette échéance, le quintuple Ballon d’Or aurait choisi d’interrompre sa carrière sous le maillot de l'Albiceleste, comme le rapportent TNT Sports et Clarin, deux sources fiables d’ordinaire plutôt bien informés lorsqu’il s’agit de la carrière de la star nationale.



Messi aurait ainsi informé Lionel Scaloni, le sélectionneur par intérim de l’équipe nationale, de son intention de ne pas postuler pour les prochains matches amicaux programmés contre le Guatemala et la Colombie les 7 et 12 septembre prochains. Une décision qui d’ores et déjà, remet en cause sa participation à la prochaine Copa America 2019.















