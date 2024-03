Elire Khalifa Ababacar Sall, président : Un homme qui incarne l'espoir, la vision et le courage -Par Cheikh Ndoye, responsable politique à Mbacké En cette période cruciale pour l'avenir de notre nation sénégalaise, nous nous levons, forts de notre conviction en un homme, qui incarne l'espoir, la vision et le courage : Khalifa Ababacar Sall. À Mbacké, au cœur de nos vies, nous mobilisons des ressources colossales pour soutenir cette cause juste et noble. Des centaines de posters, des centaines de "ndogou" partagés en ce mois béni du Ramadan et une mobilisation sans faille de nos militants, tout cela converge vers un seul objectif : élire Khalifa Ababacar Sall comme président.

Nous croyons en sa capacité à réconcilier notre nation, à restaurer la bonne gouvernance et à rétablir les valeurs morales qui nous définissent en tant que peuple sénégalais. Son expérience, son engagement sans faille et son programme ambitieux, sont le remède dont notre pays a désespérément besoin. Ensemble, nous pouvons construire un avenir, où la justice, la prospérité et l'espoir sont accessibles à tous.



Dans notre cher département de Mbacké, nous aspirons à un développement socio-économique dynamique, à des secteurs primaires et secondaires florissants et à un système de santé de qualité accessible à tous. Nous croyons en la force de la formation professionnelle pour les jeunes, en l'essor de l'employabilité et en la création d'opportunités pour chacun de nos concitoyens.



Aujourd'hui, je lance un appel vibrant à tous les citoyens de la diaspora et de Mbacké, à tous ceux qui partagent notre vision d'un Sénégal prospère et uni. Rejoignez-nous dans cette noble entreprise, soutenez notre candidat, Khalifa Ababacar Sall, pour la présidence.



Ensemble, nous sommes plus forts, ensemble, nous pouvons réaliser l'impossible. Levez-vous, rejoignez-nous, et ensemble, construisons un avenir meilleur pour notre cher pays.









Cheikh Ndoye, Responsable politique à Mbacké

Coalition Khalifa Président

Membre de CAPS



