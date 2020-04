Elle a voulu faire changer la couleur de ses yeux, aujourd’hui elle est presque aveugle !

Elle veut changer la couleur de ses yeux et doit subir cette opération à l’étranger…

Nadinne Bruna, 32 ans, d’origine argentine, vit à Miami, dans le milieu glamour du showbiz. Adulée sur les réseaux sociaux pour ses courbes parfaites, Nadinne a craqué pour une petite coquetterie en plus. Elle a voulu modifier la couleur de son iris, en ajoutant un mini implant sous la cornée. Elle était tellement déterminée à avoir les yeux gris clair qu’elle est partie se faire opérer à Bogota, en Colombie. L’opération est si dangereuse qu’elle est interdite dans de nombreux pays, dont les États-Unis, où elle réside.



Elle voulait avoir des yeux gris

L’opération consiste à inciser la cornée et glisser une sorte d’œillet coloré sur l’iris. Nadinne est partie en septembre 2016 pour se faire opérer, et n’a décidé d’en parler qu’aujourd’hui. Depuis, elle a eu le temps de digérer son erreur et de s’habituer à sa nouvelle vie avec une vision altérée. « Depuis l’opération, ma vue est floue. Et pendant un an, mes yeux sont restés injectés de sang et ça piquait. »







Changer la couleur de ses yeux est très dangereux

En réalité, ses pupilles ne peuvent plus s’adapter à la lumière. Normalement, la pupille se dilate ou se contracte en fonction de la lumière. Dans son cas, elles ne « s’adaptent plus à la lumière, dont les yeux sont très photosensibles. Ma vue est endommagée à jamais. Je vais encore devoir me faire opérer pour avoir une prothèse de la cornée et de la cataracte. » Après cette opération, elle est tombée en dépression. Non seulement, elle avait mal aux yeux, non seulement elle voyait tout flou, mais en plus, elle a gardé des yeux rouges pendant un an. Durant toute cette période, elle a dû renoncer à ses activités de mannequin. Cela représente aussi une source de revenus considérable en moins.



Sa vie a complètement changé

Elle espère que son glaucome va pouvoir être opéré. En deux ans, elle est déjà retournée deux fois en Colombie pour tenter de réparer l’opération ratée. Mais toutes les tentatives de soin ont échoué. Elle a donc décidé de poursuivre les opérations aux États-Unis. En septembre 2017, soit près d’un an et demi après avoir posé les implants, elle a pu se les faire retirer par une équipe d’ophtalmologues de l’Institut Bascom Palmer de Miami. Au final, Nadinne Bruna a perdu 80% de sa vue à l’œil droit et 50% à l’œil gauche.





Elle aura toujours des problèmes de vue

Nadinne et sa sœur jumelle Danna sont devenues célèbres sur Instagram et sont des habituées de la chirurgie esthétique. Elles monnayent leurs opérations au rabais, en échange de publications sur leur profil. La clinique du docteur Eugenio Carbera à Bogota avait négocié une opération au rabais avec l’influenceuse. Elle n’a dû payer que 3000 dollars pour l’opération, en échange de photos publicitaires à poster sur Instagram. Malheureusement pour lui, il n’a récolté que de la mauvaise publicité. La carrière de Danna a continué à progresser pendant ces années. Elle a dépassé le million d’abonnés sur son compte Instagram, alors que sa sœur blessée ne peut plus rien publier depuis des mois et stagne à 200 000 abonnés.



