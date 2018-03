Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Elle dépense 60.000 dollars pour devenir un "dragon" (Photos) Rédigé par La rédaction de leral.net le 3 Mars 2018 à 19:18 | Lu 1051 fois S'il est plutôt courant sur les réseaux sociaux de croiser des sosies de stars, il l'est beaucoup moins de tomber sur des sosies de personnages de fiction. Pourtant, cette semaine, tout le monde ne parle que d'Eva, une Américaine ayant déboursé des dizaines de milliers d'euros pour ressembler à un dragon.

On peut dire que pour vivre pleinement son rêve, la Texane a su faire des sacrifices. Il y a plusieurs années, Eva a démissionné de son poste de vice-présidente de l'une des plus grandes banques des Etats-Unis. Une décision radicale qu'elle a prise au moment où il lui a été annoncé qu'elle était porteuse du VIH.



"On m'a retiré les oreilles et les dents". Pour se rapprocher au plus de son rêve d'obtenir l'apparence d'un dragon, Eva Tiamat Medusa n'a pas hésité à transformer son corps de façon radicale.



"J'ai huit cornes sur le front, on a retiré mes oreilles, mon nez a été remodelé, la plupart de mes dents ont été retirées, la partie blanche de mes yeux sont colorées de vert, ma langue est coupé en deux, tout mon visage est tatoué" a-t-elle détaillé à l'occasion d'une interview accordée à VT . De nombreuses interventions qui lui ont coûté la somme de 60 000 dollars, soit près de 50 000 euros, dans le but de vivre une expérience unique qu'elle explique être "le plus grand voyage" de sa vie.Cette transformation que l'on peut qualifier des plus spectaculaires n'est pas anodine. Effectivement, depuis qu'elle est âgée de 5 ans, Eva Tiamat Medusa se considère comme un véritable dragon. Elle a expliqué à VT avoir deux mères : "L'une est ma mère biologique, l'autre est ma mère reptilienne, un serpent à sonnettes".



Des animaux qu'elle estime comme une seconde famille.



Son rêve était de devenir un dragon. Elle n'a alors pas hésité à dépenser des dizaines de milliers d'euros pour le réaliser.



