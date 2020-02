Elle mord la langue d’un homme après l’avoir averti de ne pas l’utiliser en l’embrassant

Selon le procureur Eric J. Smith, la femme, Youlette Wedgeworth, et l’homme ont eu un baiser consensuel, le 28 janvier, lorsque l’incident s’est produit. Elle lui avait demandé de ne pas mettre sa langue dans sa bouche. Quand il l’a fait malgré l’avertissement, elle l’a mordu.



La police, en réponse à l’incident qui s’est produit le 28 janvier, a trouvé l’homme qui saignait de la bouche et a récupéré un pouce de sa langue dans sa chambre, a déclaré le parquet dans un communiqué.



“Je pense que c’est le premier cas de cette nature depuis 27 ans au bureau du procureur”, a déclaré Smith dans le communiqué.



Wedgeworth a été accusé de voies de fait graves, d’un délit passible d’une peine pouvant aller jusqu’à un an de prison et d’une amende de 1 000 $.