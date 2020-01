Elle révèle pourquoi elle s’est lancée dans la prostitution

Queen Facardi s’est récemment exprimée sur son choix unique de métier et les raisons pour lesquelles elle s’y adonne. Contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, la jeune femme affirme qu’elle ne s’est pas lancée dans la prostitution parce que quelqu’un l’avait convaincue de le faire.



«C’est ma décision, c’est comme si tu étais paresseuse et que tu ne voulais pas travailler, alors tu dois utiliser ton corps pour obtenir ce que tu veux… Je suis une fille paresseuse», a-t-elle déclaré pendant l’émission The Delay Show.



Elle a également révélé qu’elle n’a jamais essayé de travailler parce qu’elle a réalisé qu’elle ne peut rien faire d’autre.