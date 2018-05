Elle torture son ex-petit ami, la lycéenne écrouée Une lycéenne de 18 ans et son actuel conjoint, un homme de 19 ans, ont été mis en examen et écroués mercredi pour "extorsion en réunion avec arme, séquestration, violence en réunion avec arme", selon nos confrères de La Dépêche du Midi.

Ils sont soupçonnés d'avoir séquestré et torturé l'ex-petit-ami de cette lycéenne, un jeune homme âgé de 23 ans, à Toulouse, dimanche. Une histoire de jalousie serait à l'origine des faits.

Le couple aurait alors menacé la victime, emmenée dans un endroit isolé, avec une arme à feu. Là, il aurait vécu un calvaire...

Brûlures de cigarettes et morsures de chien Plaqué sur le capot d'une voiture, il aurait subi de nombreuses brûlures de cigarettes. Un chien lâché sur lui l'aurait mordu. Le jeune homme aurait aussi été contraint de se déshabiller devant ses agresseurs qui ont filmé la scène.

Plus tard dans la soirée, le couple l'aurait obligé à retirer de l'argent avant de le relâcher en état de choc.

La lycéenne et son compagnon ont été interpellés par les gendarmes, le lendemain.



