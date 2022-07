Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Elon Musk dit que Vladimir Poutine est plus riche que lui Rédigé par leral.net le Samedi 23 Juillet 2022 à 01:44 | | 0 commentaire(s)|

Elon Musk – officiellement l’homme le plus riche du monde – dit qu’il pense que « Poutine est clairement plus riche que moi. »



Le PDG de Tesla a repris son titre de personne la plus riche du monde fin 2021, lorsqu’il a dépassé Jeff Bezos d’Amazon.



« Comment vous sentez-vous, étant – avec une valeur nette d’environ 260 milliards $ – perçue comme la personne la plus riche du monde? » Mathias Döpfner, le PDG d’Axel Springer, a demandé à Musk lors d’une récente interview.



Musk a répondu :



« Je pense que Poutine est clairement plus riche que moi. » – Elon Musk



La richesse massive du président russe Vladimir Poutine reste un mystère dans la mesure où personne ne sait exactement combien il y en a, ni où elle est cachée.



Poutine a été lié à un palais de 1,4 milliard $ sur la mer Noire et à un appartement de 4 millions $ à Monaco.



Certains ont émis l’hypothèse que le président russe pourrait être l’homme le plus riche du monde, avec le financier Bill Browder, témoignant en 2017 qu’il pense que Poutine « a accumulé 200 milliards $ de gains mal acquis. »



Suite à l’invasion de l’Ukraine par Poutine, les États-Unis et les pays occidentaux ont mis en place des sanctions visant la Russie, les principaux alliés de Poutine et le président russe lui-même.



Dans la discussion de Musk avec Döpfner sur l’invasion de Poutine, le PDG de Tesla a déclaré qu’il était impératif que Poutine soit arrêté.



« Nous ne pouvons pas laisser Poutine prendre le contrôle de l’Ukraine. C’est fou », a déclaré Musk.



ARGENTAIRE.COM



