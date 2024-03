Elu président : Mamadou Lamine Diallo promet d’étancher la soif de Touba depuis le lacs de Guiers, même le Magal sera « africanisé » Le candidat de la coalition MLD Tekki 2024, Mamadou Lamine Diallo, a sillonné les localités de Khombole, Bambey, Diourbel et Mbacké. Accueilli par une liesse populaire, le président MLD a fait une caravane de plus d’une heure à Diourbel. Selon "Tribune", élu président à l’issue de ces joutes électorales, Mamadou Lamine Diallo s’engage à étancher la soif de Touba, depuis le lacs de Guiers, même le Magal sera « africanisé »

En effet, nous dit "Tribune", à l’entame de ses propos, le candidat à l’élection présidentielle de 2024 a promis d’approvisionner la ville de Touba en eau de meilleure qualité et en quantité suffisante, depuis le lac de Guiers, après sa victoire à la présidentielle.



Dans la foulée, il déclare aussi "qu’il n’y a pas de Sénégalais de l’extérieur, ni de l’intérieur, il n’y a qu’un seul Sénégalais d’où qu’il se trouve. C’est pourquoi, je vais mettre sur pied un ministère de la diaspora ".



D’autre part, ajoute le journal, le vœu de Mamadou Lamine Diallo est de faire du Grand Magal de Touba, une journée africaine par l’Union africaine et de s’engager à porter ce plaidoyer partout en Afrique. Le candidat a ainsi clôturé son séjour à Diourbel, par la visite de la famille de Mame El Hadji Thierno Kandji, pour recueillir ses recommandations et prières.



