Embarcation de 174 migrants du Sénégal en Espagne: Les Pakistanais ont déboursé 6,5 millions chacun

On en sait un peu plus sur les Pakistanais qui ont embarqué le 23 août dernier, à partir du Sénégal pour rejoindre l’Espagne. Bés bi a appris que ces Sud-asiatiques ont payé chacun 10 000 euros, soit plus de 6 560 815 FCFA pour prendre la pirogue de 174 migrants dont 6 bébés, remorquée par Salvamento Marítimo jusqu’au port de La Restinga, au sud d’El Hierro. Selon Bes Bi, ces Pakistanais sont en attente d’être refoulés au Sénégal par les autorités espagnoles qui demandent à Dakar d’ouvrir une «enquête».