Emeraude International fait lourdement condamner l'Entreprise Sénégalaise de Production Industrielle

Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale en premier ressort en la forme, vu l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 18 avril 2019, la présidente Mme Hélène Sarr Camara a rejeté l’exception de nullité de l’exploit d’assignation soulevée.



Ensuite, elle a condamné la société ESPI SA à payer à l'entreprise Emeraude International, la somme de 144 997 600 FCFA en principal, outre les intérêts de droit à compter du 30 mars 2018 et celle de 50 000 0000 à titre de dommages et intérêts.



Concernant l’hypothèque conservatoire inscrite sur l'immeuble objet du TF 435/R appartenant à la Société ESPI SA, le juge l'a également validée.



Pour la défense de ses intérêts, Emeraude International avait commis Me Genevieve Lenoble. Cette dernière avait en face d'elle, Me Alassane Cissé, conseil de la société ESPI.