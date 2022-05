Emergence socio-économique: Le Groupe CISSCORP Holding de Baye Ciss, inaugure la 1ère phase du Complexe CISS PLAZA, le 2 juillet prochain

Dans le cadre de sa contribution à l'émergence socio-économique de la région de Kaolack, le Groupe CISSCORP Holding et son Président Ibrahima Niass Ciss Baye, inaugurent la première phase du complexe CISS PLAZA.



La cérémonie est prévue pour le 2 juillet 2022. Cet important événement est placé sous la présidence effective de son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal.



Les autorités politiques, diplomatiques, religieuses et coutumières, le secteur privé national et international, seront aussi au cœur de l'événement.