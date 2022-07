Emigration clandestine: 41 personnes arrêtées par la Gendarmerie à Djiffer 41 candidats à l’émigration clandestine ont été interpellés à Djiffer, un village de pêcheurs situé dans la commune de Palmarin. L’annonce a été faite par le capitaine Ndèye Faly Ba, commandant de la compagnie de gendarmerie de Fatick lors d’un briefing avec le service communication de la gendarmerie nationale. Il s’agit de 41 migrants de nationalités diverses avec 21 sénégalais, 15 bissau-guinéens et 5 guinéens, fait savoir emedia.

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Juillet 2022 à 20:56 | | 0 commentaire(s)|

En effet, l’interpellation de ces migrants est survenue à la suite d’une patrouille effectuée sur la plage de Djiffer par des agents de la brigade de Fimela dans la nuit du 5 au 6 juillet 2022.



« Lors de cette patrouille a-t-elle poursuivi, nos agents sont tombés sur un groupe des jeunes candidats à l’émigration clandestine’. À la vue des gendarmes, ils ont pris la fuite laissant derrière eux leurs bagages. Nos agents ont qu’à même réussi à mettre la main sur six migrants du groupe de jeunes », a-t-elle dit.



Avant de poursuivre : « poursuivant nos investigations, 10 autres candidats en fuite ont été interpellés et le surlendemain 25 autres. Ce qui fait un total de 41 migrants interpellés ». Les investigations se poursuivent pour mettre la main sur les autres membres qui ont pris la poudre d’escampette.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook