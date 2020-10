Émigration clandestine: Encore six corps repêchés au large de Dakar Six corps ont été « pris dans les filets d’un bateau de pêche au large de Dakar » mercredi, a appris l’AFP, jeudi 29 octobre 2020, auprès de la gendarmerie sénégalaise, après une série d’incidents en mer ayant impliqué des embarcations transportant des candidats à l’émigration en Europe.

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Octobre 2020 à 18:10 | | 0 commentaire(s)|

La découverte a eu lieu « mercredi vers 18H00 (locale et GMT). Les corps ont été acheminés à la morgue de l’hôpital Principal de Dakar », a indiqué la gendarmerie dans une annonce faite sur la messagerie Whatsapp. « L’enquête est en cours pour l’identification » des corps, a affirmé jeudi à l’AFP, un responsable de la gendarmerie, qui n’était pas en mesure d’indiquer s’il s’agissait de personnes ayant tenté la traversée vers l’Europe.





Une pirogue s’était renversée dans la nuit du 25 au 26 octobre au large de Dakar, en effectuant une « manœuvre pour échapper à son arraisonnement » selon la Marine, qui a affirmé avoir pu sauver 39 personnes. Le nombre de personnes à bord n’a, là non plus, pas été précisé.



Une population vigilante souhaitée



Le 23 octobre 2020, une autre pirogue avec un nombre indéterminé de personnes a connu une avarie grave, lorsqu’un incendie s’est déclaré à bord au large de Mbour, à plus de 80 km au sud-est de Dakar. Au moins dix personnes avaient été tuées dans cet accident, avait indiqué le Président sénégalais Macky Sall sur Twitter. La marine sénégalaise a affirmé avoir secouru 51 passagers de la pirogue, sans préciser le nombre initial d’occupants.



Le gouvernement sénégalais s’est alarmé mardi, d’une « recrudescence » des tentatives d’émigration clandestine et le Président Macky Sall a lancé « un appel aux populations à plus de vigilance et à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité, pour préserver la vie des jeunes tentés par l’émigration ».





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos