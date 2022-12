Emigration clandestine: Plus de 400 clandestins rapatriés du Maroc Du 7 décembre 2021 au 31 décembre 2022, 404 jeunes migrants sénégalais candidats à l’émigration irrégulière vers l’Espagne, ont été rapatriés au Sénégal. La plupart de ces migrants clandestins ont été sauvés d’un naufrage par la Marine Royale du Maroc et hébergés durant quelques semaines à Bir-Guindouz et Dahla.

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Décembre 2022 à 13:16 | | 0 commentaire(s)|

Selon ces chiffres du Consul du Sénégal au Maroc, le poste consulaire a également facilité le retour au Sénégal de plus d’une centaine de compatriotes en séjour irrégulier au Maroc et qui avaient souhaité rentrer au bercail.



Il convient de noter que le Consulat général est saisi quotidiennement de demandes de recherche de compatriotes, dont les familles n’ont plus de nouvelles depuis des mois, voire des années, alors qu’ils séjournaient au Maroc, notamment dans les provinces du Sahara Marocain pour tenter l’émigration irrégulière vers l’Espagne.



A retenir, beaucoup d’autres ressortissants Sénégalais purgent actuellement des peines de prison ferme dans les établissements pénitentiaires marocains à la suite de condamnations pour des délits liés à l’émigration irrégulière vers l’Espagne.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook