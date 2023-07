Emigration clandestine : Rufisque enregistre 18 morts

Rufisque a payé le plus lourd tribut de l’émigration clandestine. À ce jour, la vieille ville a enregistré 18 morts dans le naufrage au large du Maroc d’une embarcation de migrants partie du Sénégal pour l’Europe.



Les victimes sont issues des quartiers de Thiawlène, Colobane et Gouy Mouride. Treize d’entre elles ont été identifiées. « Quarante-sept rescapés sont pris en charge à Dakhla dans des conditions précaires », selon la RFM, qui donne l’information, en citant les familles des naufragés, lit-on dans "Rewmi".



Celles-ci disent leur inquiétude, surtout pour les rescapés. « Ils vivent dans des conditions précaires à Dakhla. On nous a même dit qu’ils portent les mêmes habits depuis leur départ », confie un parent de victime sur RFM.