Émigration clandestine : Un jeune pêcheur-passeur interpellé à Bargny Les éléments de la brigade de recherches du poste de police de Bargny ont interpellé le passeur M. Seck alias “Baye Modou”. Né en 1989 et pêcheur de profession, il a été placé en garde à vue pour trafic de migrants.

En effet, selon EnQuête, lesdits éléments ont reçu une information anonyme digne de foi faisant état d'un éventuel projet de voyage vers les îles Canaries par la mer. Les sources indiquaient que l’embarcation suspecte se trouvait à la plage de Ndiolmane de Bargny.



Elles ajoutent que les candidats devaient partir entre le 22 et le 25 novembre 2024, mais probablement le samedi dernier. La même source renseignait que l’organisateur hébergeait chez lui un nombre indéterminé de candidats qui attendaient le jour du départ.



Après plusieurs recoupements, M. Seck a été interpellé à son domicile sis au quartier Wakhande à Bargny. Interrogé sur place, il a reconnu les faits de trafic de migrants et déclaré, sans convaincre, être le seul et unique organisateur.



Il a ajouté qu’il n’avait pas encore programmé de date de départ, faute d’avoir atteint le nombre requis. Il a informé, par ailleurs, avoir encaissé un montant d'un million de francs CFA qu’il dit avoir collecté auprès des quatre candidats déjà recrutés et logés chez lui.



Selon le journal , il s’agit d’un Sénégalais, d’un Gambien, d’un Guinéen et d’un Malien. Ils sont identifiés aux noms de C. Doumbia (21 ans, élève, domicilié à Gombo en Gambie), M. Diarra (né en 2005 au Mali, maçon), D. Sall (né en 2000, ouvrier) et D. Barry (né en 1979 en Guinée, ferrailleur).



Interrogés, ils ont reconnu avoir souscrit au projet de voyage organisé par le nommé Baye Modou et admis avoir versé des montants compris entre 150 000 et 400 000 F CFA.



Le nommé M. Seck alias “Baye Modou” a été placé en garde à vue pour trafic de migrant

