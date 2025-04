Réforme des loyers : Ousmane Sonko passe à l’action pour un encadrement strict Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Avril 2025 à 11:03 | | 0 commentaire(s)|

Le Premier ministre a relancé le débat sur la régulation des loyers, un enjeu crucial qui, malgré une législation en place depuis 2014, reste inefficace, notamment à Dakar. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, il a insisté sur la nécessité d’une analyse approfondie des […] Sénégal Atlanticactu/ Ousmane Sonko/ Conseil des ministres/ Serigne Ndong Le Premier ministre a relancé le débat sur la régulation des loyers, un enjeu crucial qui, malgré une législation en place depuis 2014, reste inefficace, notamment à Dakar. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, il a insisté sur la nécessité d’une analyse approfondie des facteurs maintenant la pression sur le marché locatif, principal poste de dépense des ménages dans plusieurs villes du pays. Dans son allocution, il a souligné l’urgence de revoir les mécanismes actuels de régulation en s’appuyant sur des données fiables sur l’offre et la demande de logements. Il a également rappelé l’importance d’une meilleure application de la méthode de la surface corrigée afin de rendre les loyers plus accessibles. Le Premier ministre a aussi mis en lumière les failles structurelles, notamment les insuffisances en matière d’urbanisation et de développement des pôles urbains, ainsi que la faible mise en œuvre des programmes de logements sociaux. Selon lui, ces éléments doivent être pris en compte pour élaborer une solution durable à la crise du logement. En conséquence, il a chargé le ministre du Commerce, en collaboration avec le Secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Logement, le ministre des Finances et du Budget, ainsi que le Secrétariat général du Gouvernement, de réaliser une évaluation détaillée de la situation. L’objectif est de formuler, d’ici fin juin 2025, des propositions concrètes visant à réviser la réglementation en vigueur. Ce travail devra être mené dans un cadre inclusif, en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, afin de garantir des solutions viables et applicables.



Source : https://atlanticactu.com/reforme-des-loyers-ousman... Sénégal Atlanticactu/ Serigne Ndong

