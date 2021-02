Emission Jakarloo : le mea-culpa d’Abdoulaye Der au CNRA

Après la récente et ferme mise en garde envoyée à TFM pour les propos “vulgaires et sexistes “tenus lors de l’émission Jakarloo de vendredi dernier, les présentateurs de l’émission ont tenu à s’excuser auprès du CNRA l’institution de régulation des médias.

Dès l’entame de l’émission Abdoulaye Der a évoqué ledit communiqué pour “présenter ses excuses au doyen Babacar Diagne et à ses pairs pour les dérapages constater lors de l émission du vendredi 12 février ..” dont acte