Emotion Day pour Marodi TV le 15 janvier: Une journée de rencontre entre fans et acteurs
Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Janvier 2022 à 15:49

Marodi TV, 1ère Maison de production de contenus audiovisuels d’Afrique de l’Ouest, convie ses fans et ses partenaires, à une journée de rencontre et de communions avec les acteurs et les équipes techniques.



Cette journée, qui verra la participation de plus de 150 acteurs et plus de 2000 fans, sera marquée d’une part par la projection en avant-première du premier épisode de la nouvelle Série Emprises, produite par Marodi TV et diffusée sur SunuYeuf, et d’autre part par la diffusion du dernier épisode de la saison 2 de la série Karma.



En outre, d’autres activités sont prévues, notamment les prestations des troupes Arcots de Dakar, qui vont interpréter des séquences sur scène, les prestations d’artistes comme Diaw Diop et Baye Mass avec l’orchestre de NeeguRap Studio.



Par ailleurs, les fans de Marodi qui ne pourront faire le déplacement, ne seront pas en reste. Un Live Talk sera organisé dans la matinée à 11h sur la page Instagram de Marodi avec Sylvia de YiriTV, donnant l’occasion aux internautes d’échanger avec les scénaristes et réalisateurs des séries comme El hadj Cissokho, Thian Thiandoum et Cheikh Diallo.



Moment d’échanges, de partage, de communion, mais surtout d’émotion, Emotion Day se veut un rendez-vous qui témoigne aux fans, la gratitude de Marodi TV.







