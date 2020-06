Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Emouvant hommage de Baba Hamdy à Béné Ndiaye Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Juin 2020 à 17:40 | | 0 commentaire(s)| Nous savons tous que la vie n'est pas éternelle mais très souvent surpris quand elle vous arrache quelqu'un de proche , parfois vous posez au bon dieu toutes les questions du monde tout en étant conscient que vous n'obtiendrez aucune réponse et pourtant vous insistez quand même juste pour vous soulager .



Hier Nous avions ensemble fait tant de choses. Et voilà que maintenant tu nous quittes. Nous avons mangé, bu avec toi, nous avons partagé les soucis Avec toi, nous avons partagé tant de projets et tant d’espoirs "membre du mouvement RECUS " Il y a tant de choses encore que nous aurions voulu faire ensemble.

Mais cela semble s’arrêter aujourd’hui et ce n’est plus ensemble que nous allons réaliser ce que tu espérais , heureusement que tu as assisté à mes spectacles, interviews ou encore une bonne partie de ma carrière que

J'ai réalisée grâce à dieu son prophète Mohamad (psl )mais aussi grâce à vous , je ne pourrai jamais oublier les nuits blanches passées dans ton atelier de couture à apprendre le piano !!! Merci grande soeur chérie pour tout ce que tu as eu à faire .

Ton jeune frère

Baba Hamdy









Accueil Envoyer à un ami Partager