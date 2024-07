Empereur des arènes : Balla Gaye 2 « rosse » Tapha Tine et décroche la couronne Comme l'a annoncé Leral, le combat choc de ce dimanche, revêtu du titre d'Empereur des arènes, présentait un double enjeu : une revanche pour Tapha Tine ou une confirmation de sa victoire de 2013 pour le lion de Guédiawaye, Balla Gaye. Après de denses échanges de coups de poings, le verdict est tombé. La couronne, non pas celle de Roi des arènes, mais d'Empereur, titre inventé par Aziz Ndiaye, repose sur la tête de Balla Gaye.

De retour dans l’enceinte, le géant du Baol, Tapha Tine n'a pas réussi à reprendre l'ascendant, et au contraire face à Balla Gaye 2 qui a poursuivi ses attaques à l’arme lourde, il finira pour par mordre la poussière lors du second accrochage.



Victoire donc de Balla Gaye 2 face au géant du Baol ce dimanche à l'arène nationale.



