Emplois des jeunes : Mme Soham El Wardini, le Maire de la Ville de Dakar signe des conventions de financement pour le recrutement de 230 jeunes

Jeudi 26 Août 2021

Madame le Maire Soham El Wardini vient de procéder, ce 24 août 2021, à la signature de conventions de financement avec Mamadou Faye, directeur général du Fonds d’entretien routier autonome (Fera) pour le recrutement de 230 jeunes destinés à l’entretien du réseau routier de la capitale.



Pour rappel, dans sa croisade contre le chômage des jeunes, l’édile de la Ville de Dakar Madame El Wardini a déjà signé une convention entre la Ville de Dakar et des auto-écoles pour la formation de 1500 jeunes le lundi 09 août 2021 dernier dans les locaux remis neuf de l’hôtel de ville de Dakar.

Bassirou Mbaye





Avec un rythme qui épouse les urgences de ses administrés, le premier magistrat de la Ville de Dakar continue, au grand bonheur des populations de Dakar, ses actions en faveur de l'emploi des jeunes. En jouant ainsi sa partition, la ville de Dakar tente de redonner le sourire et l'espoir aux populations de Dakar durement éprouvées aussi bien par la pandémie que par le chômage qui frappe des milliers de jeunes.

