Emprisonnements et harcèlements ciblés : HSF interpelle le président Macky Sall et appelle a la libération immédiate Pape Alé Niang ! Le journaliste d’investigation a été mis aux arrêts depuis hier dimanche 06 Novembre 2022 pour avoir eu le courage et l'audace de faire son travail de façon indépendante.

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Novembre 2022 à 10:04 | | 0 commentaire(s)|

Depuis presque une décennie, Pape Alé Niang, soutient sans intérêt la cause des sénégalais de la Diaspora, c'est pourquoi HSF, demande sa libération sans conditions et l'abandon des charges qui pèsent sur lui.



Halte aux harcèlements !



Le Sénégal a longtemps été une vitrine de la démocratie, porte d'influence en Afrique depuis le Président Senghor, raison pour laquelle nous demandons aux autorités de ne pas Balafrer la démocratie en créant un climat regrettable et inédit qui consiste à jeter en prison des journalistes et des lanceurs d'alerte (Karim Xrum Xax).



HSF, lien de concorde entre les peuples, interpelle l'opinion internationale et invite le Président Macky Sall à faire avancer la grille de réflexion sur les stratégies à mettre en place pour lutter contre l'extrême pauvreté, le chômage endémique des jeunes, facteurs de propension à l'émigration clandestine.



Boubacar Sèye

Chercheur en migrations internationales



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook