En campagne à Kaolack : Khalifa Sall charme arachidiers, transporteurs et jakartamen Avec une belle mobilisation dans sa tournée en campagne présidentielle, à Kaolack, le moins que l'on puisse dire, est que Khalifa Sall charme arachidiers, transporteurs et Jakartamen : « Président de la République, je m'engage à revaloriser le prix du kilogramme de l'arachide, à moderniser le parc automobile de transport et à soutenir les conducteurs de motos Jakarta », est un extrait de son message sur X. L'intégralité de son post.

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mars 2024 à 10:04 | | 0 commentaire(s)|

#Kaolack, coeur battant de l'économie sénégalaise, est sous-exploitée. Pour faire de cette ville, le pivot économique qu'elle mérite d'être, nous devons revitaliser le bassin_arachidier et soutenir nos agriculteurs.



Président de la République, je m'engage à revaloriser le prix du kilogramme de l'arachide, à moderniser le parc automobile de transport et à soutenir les conducteurs de motos Jakarta, dans leurs projets d’entrepreneurs prospères.



Ensemble, faisons de Kaolack, le carrefour du transport et de l'économie nationale. #khalifapresident #ks2024sn #senegal #mottaliyéene #taxawusénégal #kebetu



