En campagne à Thiès : Insa Dièye, la tête de liste d’ADL promet de plaider pour plus de soutien au village artisanal La tête de liste nationale des indépendants “‘And doolel ligey kat Yi” (ADL), Insa Dièye, s’est engagé, à plaider, une fois à l’Assemblée nationale, pour que le village artisanal de Thiès, région vitrine de l’artisanat du pays, bénéficie de plus de soutien.

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Novembre 2024 à 11:06

‘’Le village artisanal de Thiès doit être soutenu, en termes de matériel de travail, et d’amélioration des conditions de travail, le Sénégal peut se développer à partir de Thiès’’, a affirmé la tête de liste nationale des indépendants. Propos relayés par Sud Quotidien



Insa Dièye, à la tête d’une liste indépendante, constituée essentiellement d’ouvriers, sans parti ni mouvement politique, effectuait une visite au village artisanal de Thiès, dans le cadre d’une caravane.



”Je me suis rendu compte, après un tour de différents ateliers du village artisanal, que Thiès est la vitrine de l’artisanat au Sénégal”, a-t -il souligné.



Selon le journal, pour le candidat aux législatives du 17 novembre, le village artisanal de Thiès doit faire partie des priorités de la liste portée par ”des candidats ouvriers artisans”.



”Le village artisanal de Thiès doit être rénovée et modernisée, de sorte à en faire un passage obligé pour les touristes qui séjournent dans la région”, a -t -il souligné.



