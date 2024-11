En campagne pour les Législatives : And Dolel Liguey Kat yi plaide pour la reconnaissance des artisans Le Village artisanal de Rufisque a marqué la première étape de la tournée d’And Dolel Liguey Kat yi, en son dixième jour de campagne électorale pour les législatives anticipées, prévues le 17 novembre 2024. À cette occasion, Insa Dièye, tête de liste du mouvement, a rencontré l'Association des Plombiers Professionnels du Sénégal, créée en mai 2024 et engagée à représenter et défendre les intérêts de la profession, à l’échelle nationale. Une vision en adéquation avec les objectifs d’And Dolel Liguey Kat yi. Avec le quotidien "En Relief".

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Novembre 2024 à 10:04 | | 0 commentaire(s)|

Insa Dièye a souligné que concrétiser cette vision exige une représentation des artisans dans les instances de décision. Pour le candidat, ces élections représentent une opportunité de premier plan, pour impulser des changements en faveur de cette catégorie professionnelle, souvent négligée. Les revendications des plombiers, qui reflètent celles de nombreux autres artisans, incluent l’accès au foncier, une couverture médicale et la participation aux rencontres internationales.



À la suite de cette rencontre, la caravane d'And Dolel Liguey Kat yi s’est rendue dans le département de Keur Massar, où de nombreux jeunes évoluent dans le secteur informel.



Sous l’autopont, Insa Dièye a encouragé ces travailleurs et les habitants à soutenir le mouvement, en votant massivement. Papa Sakho, tôlier de profession et tête de liste départementale, a également rappelé la contribution essentielle de l’artisanat à l’économie, notamment par la formation des jeunes. Il a déploré que d’autres secteurs bénéficient d’une part plus importante du budget national, alors que l’artisanat reste sous-financé.



Des spécimens de bulletins de vote ont été distribués lors de la tournée, accompagnés d’échanges avec les populations sur le programme d’And Dolel Liguey Kat yi, qui s’engage à intégrer les intérêts des artisans dans les politiques publiques, renforçant ainsi leur place au sein de la société.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook