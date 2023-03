En condoléances chez la famille de Palla Samb : Poignée de mains et échanges entre Amadou Bâ et Khalifa Sall Il y a des hommes politiques qui savent faire taire leurs différences, malgré leurs divergences politiques. En ces périodes où la tension monte entre le camp présidentiel et l'opposition, vendredi, Amadou Bâ et Khalifa Sall se sont vus et se sont parlé en toute complicité. Poignée de mains et sourires ont marqué ce moment chaleureux.

Le Premier ministre et l'ancien maire de Dakar se sont, en effet, retrouvés chez la famille de Palla Samb, décédé dimanche dernier, suite à un malaise. Ils y ont présenté leurs condoléances. A cette occasion, Amadou Bâ a rendu un vibrant hommage au défunt maire de Fann/Point E et Amitié.



“ Lorsqu'une personne décède, pour présenter nos condoléances, nous avons le choix entre trois options : effectuer le déplacement durant la journée, le faire la nuit, et envoyer une délégation. Mais quand il s'agit d'un défunt qui s'était toujours montré respectueux, quelles que soit les circonstances, le déplacement devient une obligation ”, a d'abord déclaré le Premier ministre du gouvernement de Macky Sall, tout de blanc vêtu, assis aux côtés de Khalifa Sall, également tout de blanc vêtu.



Pour Amadou Bâ, Palla Samb était un ambassadeur de la paix. “ Durant les Législatives passées, Palla Samb avait plaidé pour que la campagne électorale se déroule dans la paix et la sérénité. Et durant toute la campagne, je ne l'ai pas entendu dire un mot déplacé ”, témoigne-t-il.



M. Bâ effectuait une série de visites de condoléances. En compagnie des membres du gouvernement dont Seydou Guèye, il s'est d'abord rendu chez la famille de Me Ousmane Sèye décédé, il y a peu. Il a présenté ses condoléances au Maire de la Médina Bamba Fall, suite à la mort de son agent Doudou Fall, lors des dernières manifestations.

EnQuete



