En entretien avec le Président Bassirou D. Faye : La Fondation Susan Thompson Buffett s’engage pour la santé maternelle et infantile au Sénégal Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu hier, Dr. Senait Fisseha, vice-présidente de la Fondation Susan Thompson Buffett. Cette rencontre marque une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération entre le Sénégal et cette organisation philanthropique, reconnue mondialement pour son engagement en faveur de la santé.

La Fondation Susan Thompson Buffett, créée en 1964 par l’investisseur américain Warren Buffett, est l’une des plus influentes dans le domaine de la santé reproductive et de la planification familiale. Avec des financements importants destinés à améliorer l’accès aux soins de santé, elle se distingue notamment par son engagement en faveur de la prévention, de la santé maternelle et infantile, ainsi que par son soutien à la recherche médicale.



À l’issue de l’audience avec le Chef de l’État, la Fondation a réaffirmé son intention d’accompagner le Sénégal dans ses efforts pour améliorer la prise en charge des femmes et des enfants, en mettant l’accent sur la prévention et le renforcement des infrastructures sanitaires. Cet appui s’inscrit dans la volonté des autorités sénégalaises de renforcer les services de santé, à travers des partenariats stratégiques avec des acteurs internationaux.



Cette collaboration pourrait ainsi ouvrir la voie à des initiatives concrètes visant à renforcer le système de santé national, avec des investissements ciblés sur la formation du personnel médical, l’accès aux soins et la sensibilisation des populations aux enjeux de la santé reproductive.



La Présidence de la République du Sénégal n’a pas encore précisé les modalités de ce partenariat, mais cette rencontre laisse entrevoir de nouvelles perspectives pour le secteur de la santé au Sénégal.







