En escale à Dakar : Le navire italien « Amerigo Vespucci » sensibilise sur la pollution des mers

Le Navire-école Amerigo Vespucci est l’unité la plus ancienne en service dans la Marine Militaire italienne, entièrement construite et installée au chantier naval royal de Castellamare di Stabia (Italie). Il est lancé le 22 février 1931. Livré à la Regia Marina le 26 mai 1931, il entra en service comme navire-école le 6 juin suivant, rejoignant son jumeau Cristoforo Colombo (en réalité légèrement plus petit), de trois ans de plus, et constituant avec lui la Divisione Navi Scuola, sous le commandement de l’Amiral Cavagnari.



Décernée en 1978, la devise du navire est « Non pas celui qui commence, mais celui qui persévère». D’un point de vue technique, le navire Amerigo Vespucci est un Vollier à moteur : le port d’affectation est celui de La Spezia. Selon le commandant dudit navire, Luigi Romagoli, depuis sa mise en service, le navire effectue chaque année des activités de formation pour les étudiants de l’Académie navale, mais aussi pour les étudiants du Collège Naval, aujourd’hui École Navale Militaire « Francesco Morosini », pour les étudiants timoniers, ainsi que pour des jeunes appartenant à des associations de voile, telles que la Ligue navale italienne.



En plus de nombreuses campagnes courtes dans la Mer Méditerranée, menées principalement au printemps et à l’automne, de 1931 à 2013, « le navire Amerigo Vespucci a mené 86 campagnes d’éducation en faveur des étudiants de la lère classe de l’Académie navale. Sa première circumnavigation du globe, effectuée entre mal 2002 et septembre 2003, période au cours de laquelle le navire a participé aux activités liées à l’édition 2003 de l’America’s Cup en Nouvelle- Zélande », dit-il.



Et de poursuivre: « Les campagnes d’éducation, menées pendant l’été, ont une durée moyenne de trois mois et touchent principalement des ports étrangers; au cours de ces campagnes, donc, l’activité du navire, éminemment éducative et de formation, est enrichie par l’aspect de présence et de représentation (comme la diplomatie navale), contribuant à affirmer l’image nationale et de la Marine Militaire à l’étranger ».



En ce qui concerne l’aspect éducatif et de formation, le commandant indique que les étudiants (Allievi) à bord apprennent les règles de base de la vie en mer, ainsi que les compétences les plus spécifiques dans les différents secteurs: navigation, conduite de l’unité (y compris l’utilisation du sextant pour faire pointer le navire), conduite du moteur et des auxiliaires, gestion des problèmes logistiques, administratifs et sanitaires. « À cette fin, en plus de l’activité pratique, des conférences et des cours sont organisés par les membres d’équipage les plus expérimentés; le niveau d’apprentissage est ensuite vérifié à la fin de la campagne, à travers des épreuves écrites et orales », faut-il noter.



Pour l’ambassadeur de l’Italie au Sénégal, Giovannie Umberto De Vito, cet escale témoigne les relations entre le Sénégal et son pays. « Le navire était de passage pour la première fois en 1966 acceuilli par le Président poète Léopold Sedar Senghor. Les étudiants de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar et de Thies vont le visiter et ce sera suivi d’une conférence scientifique », dit-il.



A noter que du 1er juillet 2023 au 11 février 2025, le Navire-Ecole italien naviguera pendant 20 mois, débarquant dans plus de 30 ports parmi les plus connus dans 28 pays et touchant les 5 continents. En vertu d’une collaboration exemplaire avec l’Italie et de sa position stratégique en Afrique occidentale, le Sénégal sera la seule escale en Afrique subsaharienne. Un tour du monde qui verra le navire-école de la Marine militaire italienne, la plus ancienne unité navale italienne en service, naviguer, avec à son bord, les élèves officiers de la première classe de l’Académie Navale de Livourne, qui recevront leur « baptême de la mer » lors de la campagne d’entraînement d’été. Il va miser sur la protection de l’environnement.



Après Dakar, le navire passera par Praia (Cap-Vert), Saint-Domingue (République dominicaine), Carthagène (Colombie), Port d’Espagne (Trinidad), Fortaleza (Brésil), Rio de Janeiro (Brésil), Montevideo (Uruguay), Buenos Aires (Argentine), entre autres.













