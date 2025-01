En exil, Yahya Jammeh veut rentrer en Gambie

L’ex-dictateur gambien en exil, Yahya Jammeh, affirme son intention de reprendre la tête de son parti et de « revenir » au pays, dans un message audio consulté jeudi par l’AFP. Il vit en Guinée équatoriale depuis son départ, contraint en janvier 2017, sous la pression des Etats ouest-africains à la suite de sa défaite à la présidentielle contre Adama Barrow, réélu fin 2021. « J’ai décidé aujourd’hui de reprendre la tête de mon parti et de ne plus la confier à personne », dit-il, dans ce message destiné à ses partisans de l’Alliance pour la réorientation et la construction patriotiques (APCR), qu’il a fondé en 1996. « Que cela plaise ou pas, par la grâce d’Allah, je reviens », ajoute-t-il, sans expliciter son propos, quant à un retour dans la vie politique qu’il n’a pas vraiment quittée ou dans son pays. « Que ceux qui menacent de me mettre en prison attendent que j’arrive. Le jour où il faudra rendre des comptes approche, et ce jour-là, on règlera les comptes », dit M. Jammeh.



La Communauté des Etats ouest-africains Cedeao a apporté son soutien en décembre, à la création d’un tribunal spécial chargé de juger les crimes commis sous son régime. M. Jammeh pourrait être le principal mis en cause devant cette cour. Le gouvernement gambien a endossé en 2022 les recommandations d’une commission qui s’est penchée sur les atrocités de l’ère Jammeh et a accepté de poursuivre 70 personnes, à commencer par M. Jammeh.













L'As