En garde à vue : Les difficiles « conditions de détention » de Samuel Sarr, « privé » de visites de ses proches

L’arrestation de Samuel Sarr et garde à vue inquiètent certains sénégalais. Ces derniers contestant la démarche et les méthodes réclament plus de respect pour cet homme d’une moralité positive. Ils déplorent les conditions de sa détention à la Brigade de Recherches. D’après eux, depuis vendredi, personne et même, les membres de sa propre famille ne peuvent pas le voir. Seuls, ses avocats sont autorisés à être en contact avec l’homme d’affaires.



Pour d’autres, l’interpellation de Samuel Sarr est plus que surprenante d’autant plus qu’elle survient à la suite de ses auditions au cours desquelles, il avait fourni tous les éléments nécessaires aux enquêteurs.



Mieux encore, Samuel SARR en personne avait déposé une plainte contre Moustapha Ndiaye. Et d’après la source, il semble que sa propre plainte n’a pas été instruite par les enquêteurs pour des raisons méconnues.



A retenir que rentrant d’un voyage ce 22 novembre 2024, Samuel SARR a été interpellé dans le cadre d’un dossier qui l’oppose à Moustapha Ndiaye, actionnaire et ancien Président du conseil d’administration de West African West.