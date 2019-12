En guerre contre Moustapha Cissé Lo, Yakham Mbaye cogne encore et descend son fils, Junior Lo Incontestablement, Moustapha Cissé Lo et son fils Junior sont tombés cette fois-ci sur un très gros morceau : Yakham Mbaye.

Après la sortie ravageuse du Directeur général du quotidien national Le Soleil contre le Président du Parlement de la Cedeao, le fils de ce dernier, Junior, a répliqué, hier, dans une vidéo pour insulter copieusement celui qui a balancé des documents compromettants contre son père, révélant des choses troubles dans le marché des semences et engrais. Des insultes que le fils de Moustapha Cissé Lo a aussi servies à Farba Ngom, l'un des pires ennemis de son père ; le député apériste ne s'était pas privé de débarquer à l'Assemblée nationale pour houspiller et déstabiliser Moustapha Cissé lors du vote du budget du ministère de Mansour Faye, l'obligeant à écourter son temps de parole.

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Décembre 2019

Ensuite, en soirée, ont circulé des vidéos montrant Yakham Mbaye dans ce qui semble être une discothèque, tapotant sur un téléphone portable. On sait du Directeur général du Soleil que ces images remontent à près de deux années et ont été prises lors de la soirée d'anniversaire d'un de ses amis. Et tout indique que leur publication est attribuée à Junior par Yakham Mbaye qui ne s'en émeut guère car jugeant qu'elle n'ont rien de compromettant ou de dégradant. En effet, pour preuve, on sait de Yakham Mbaye qu'il a envoyé des messages très salés à Junior qui l'avait joint en premier via messenger pour lui envoyer le lien de la vidéo dans laquelle il l'insultait.

Un message dont nous avons pris connaissance et qui renseigne que les coups vont encore pleuvoir de la part de Yakham Mbaye.

"Tu peux insulter jusqu'à perdre la voix, publier autant de vidéo que tu veux, même celle de mon enterrement, ça n'empêchera pas que je m'occupe de ton père. Cherche encore des vidéos, car j'en ai pas fini avec ton père. Je te donne rendez-vous en journée. Ce sera l'occasion comme tu es jeune et ignare que je te renseigne sur les exploits d'une personne qui t'est chère : sous quel lit à Sarsara il s'était réfugié pour échapper aux policiers qui le recherchaient pour détournement de financement d'un "seeko" ; ses surfacturations relatives à des voitures louées pour le Parlement de la Cedeao ; sans oublier les dizaines de millions volés dans des missions (surtout au Maroc).

Après, nous parlerons de ton arrestation pour usage de drogue. J'espère que tu ne l'as pas oubliée, car les pv sont là. Si je suis un coureur patenté, eh bien, dis toi que ce n'est pas avilissant. Nous sommes deux grands champions à ce titre : ton père et moi. Et tu es là preuve vivante de ses exploits. Trouves toi une très bonne condition physique, car je n'ai pas dit 10% de ce que je sais." a balancé Yakham Mbaye à Junior. Ça craint dangereusement.

Mamadou Ndiaye

