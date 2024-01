En partance pour la Côte d'Ivoire : L’équipe nationale gambienne frôle un crash

L’avion de l’équipe nationale gambienne les « Scorpions » a failli subir le même sort que celui des joueurs zambiens qui s’était abîmé en mer au large de Libreville (Gabon), en 1993. En effet, hier, en partance pour Abidjan où se déroulera à partir de samedi prochain la Can 2024), l’avion de la compagnie « Air Côte d’Ivoire » transportant les Scorpions de la Gambie, a frôlé la catastrophe, avant de retourner sur Banjul pour un atterrissage d’urgence. Cette situation de « plus de peur que de mal », a poussé la Fédération gambienne de Football (Gff) à publier un communiqué, pour informer le grand public avec désolation et regret, que « le vol affrété transportant les Scorpions à Abidjan est revenu à Banjul en raison de problèmes techniques », ont révélé les responsables fédéraux gambiens, avant de donner des détails sur cet incident. « Le vol durait depuis neuf minutes lorsque l’équipage s’en est rendu compte et a immédiatement demandé à retourner à Banjul , informe "Le Témoin".



A l’atterrissage, les investigations préliminaires ont indiqué qu’il y avait eu une perte de pression et d’oxygène dans la cabine. Cependant, l’équipe technique de la compagnie exploitante du vol, Air Côte d’Ivoire, évalue davantage la situation pour établir la cause du manque d’oxygène et de pression dans la cabine. À cet égard, l’équipe, y compris les joueurs et le personnel, sont maintenant en route vers l’Ocean Bay Hôtel, en attendant des instructions supplémentaires. Il est important de noter que chaque membre de la délégation est sain et sauf », se réjouissent-ils, avec un ouf de soulagement.



En avant pour le « Yukka cherreh dolli nyekh » !