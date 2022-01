En perte de vitesse: Sonko base son discours sur l'arrogance et la prétention Les mots approprié pour qualifier les discours d'Ousmane Sonko est basé sur l'arrogance et la prétention. L’homme qui a la prétention d’être plus intélligent au Senegal (même ses propres professeurs) vogue dans ses propres nuages et oublie la réalité qu’il est en train de vivre même au sein de sa propre formation (vague de démissions de ses cadres et militants de la base) de par son arrogance sans limite.

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Janvier 2022 à 20:13

Mamadou Ndiaye, proche de Lat Diop considère qu’Ousmane Sonko est un mythomane, un populiste doublé d’une infusion de dictateur qu’il a réussi à instaurer au sein du parti pastef qu’il dirige avec sa bande de copains. Son incohérence dans son discours est d’autant plus flagrant dés qu’il ouvre sa bouche en feu il se dédit.



"La derniére sonkonerie de l’actualité politique où il menace Lat Diop, je cite: une fois « président d’emprisonner Lat Diop » en dit long sur ses contradictions lui qui appelle à tout va à l’indépendance de la justice au Sénégal; depuis quand un Président peut-il emprisonner un honnête citoyen? Je laisse le soin aux lecteurs d’y répondre", insiste-t-il.



D’après Mamadou Ndiaye, le président Lat Diop est plus méritant en termes de parcours, de lignée et de savoir-être. Le président Lat Diop, relève-t-il, est dans le temps de l’action et les bassesses habitudes crypto-personnelles qui aménent Ousmane Sonko à exceller dans l’art du trompe l’oeil et surenchère ne le dévie pas de son ambition d’aider les populations de Golf-Sud qui l’ont porté. Le Chihuahua, dit-il, aboie et Lat passe.



