En phase terminale, le père de Michael Jackson livre un message touchant

Joe Jackson, le père de Michael Jackson a été hospitalisé, et ses jours seraient comptés. Il a partagé un message émouvant en forme d’adieux.



Mauvaise nouvelle dans le clan Jackson. Joe Jackson, le patriarche de la famille, a été hospitalisé. Selon les informations dévoilées par le site américain TMZ, Joe Jackson serait malade depuis quelque temps, et serait même en phase terminale. Le père de Michael Jackson est âgé de 89 ans.



Jacskon serait entouré de sa famille dans ses derniers instants



Son fils Jermaine Jackson s’est exprimé sur Twitter, en expliquant que son père avait en effet, un état de santé délicat, mais il a réfuté l’idée qu’il soit mourant.



Il semblerait pourtant que les jours de celui qui a lancé la carrière musicale de ses enfants, soient comptés. Joe Jackson a en effet partagé un message sur le réseau Twitter particulièrement émouvant, étant données les nouvelles à son sujet.



« J’ai vu plus de couchers de soleil qu’il me reste à en voir », a ainsi déclaré Joe Jackson, accompagnant ce message d’une photographie sur laquelle on peut le voir accoudé à une balustrade, lors d’une belle fin de journée. Il poursuit son message par une métaphore laissant peu de place au doute quant à la manière dont il faut l’interpréter : « Le soleil se lève quand le temps vient et que vous le vouliez ou non, le soleil se couche quand le temps vient. »





