En plein match de foot à Yeumbeul : Un gardien de but meurt Un match de football a viré à la tragédie à Yeumbeul Sud. Omar Bâ, gardien de buts, a succombé en plein match de football. Habitant le quartier Léona de Thiaroye, le jeune Bâ participait ce dimanche, à une rencontre contre une équipe de football avec ses camarades au terrain « Ndoxmi ».

Âgé de 21 ans, la victime qui est un vendeur de lait caillé tenait les camps de son équipe. Au cours du match, il multiplie les arrêts et ses camarades étonnés découvrent ses talents de portier. Puis au fil du match, exténué par ses efforts, le gardien perd peu à peu le souffle sans toutefois décider de se retirer.



Après une parade magistrale pour stopper un tir, Omar Bâ s’est effondré sur le terrain et reste couché un long moment. Les joueurs de l’équipe adverse, pensent alors à une manœuvre d’Omar pour grignoter sur le temps.



Ses partenaires s’approchent et découvrent qu’Omar, a les yeux révulsés. Ils lui tâtent le pouls et constatent qu’il ne bat plus. Il était déjà mort.



Selon l’autopsie, Omar Bâ est décédé suite à une « cardiopathie ischémique décomposée ». Une pathologie qui survient lorsqu’il y a insuffisance d’apports en oxygène au cardiaque.



