En pleine course… Le Train express régional tombe en panne et crée la psychose Les passagers à bord du Train express régional (Ter) qui ont quitté, dans la matinée d’hier, vers 13 heures 15 minutes, la ville de Diamniadio à destination de Dakar, n’oublieront pas de sitôt leur mésaventure. En effet, le Ter en provenance de Diamniadio, est tombé en panne, en pleine course.

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Décembre 2022 à 10:21 | | 0 commentaire(s)|

Tout était bien parti pour arriver à bon port. Mais, c’était sans compter avec le message du conducteur, à hauteur de la gare de Yeumbeul, qui annonçait aux passagers que le Ter était tombé en panne.



Il ne pouvait plus continuer son chemin en direction de Dakar et il fallait descendre pour prendre le Ter suivant. Ce qui fut fait, et voilà, bonjour les entassements, au point que des clients sont laissés en rade au niveau des gares de Thiaroye, Pikine, Baux maraîchers, entre autres.



Comme quoi, il y a de quoi (sur)veiller et vérifier en permanence l'état technique du Ter, avant toute mise en route et signal de départ. Même si cela se fait régulièrement.











