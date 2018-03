En plus de l’emprisonnement, 1/5e des biens de Khalifa Sall saisis

Selon des informations d’Azactu.net, Khalifa Sall, en plus d’être condamné à 5 ans d’emprisonnement ferme et 5 millions FCFA, devra aussi voir 1/5e de ses biens saisis. De même que son co-accusé, Mbaye Touré. C’est le complément du jugement rendu, hier, par le Tribunal correctionnel de Dakar.



A rappeler que les avocats du maire de Dakar ont annoncé qu’ils vont interjeter appel pour attaquer la décision du juge Lamotte. Ce qui fait que, Khalifa Sall garde toujours ses biens civiques et politiques.

