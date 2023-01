Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici En possession de photos, videos et audios compromettants...: L’activiste Mollah Morgun menace et demande à Ousmane Sonko de dire publiquement la vérité Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Janvier 2023 à 03:45 | | 0 commentaire(s)| Mollah Morgun, activiste basé au Canada, fervent défenseur d’Ousmane Sonko et violent contestataire de Macky Sall, de son gouvernement et de la famille de la Première Dame affiche sa déception. Usant habituellement, d’un langage vulgaire, insulte à la bouche, pour peindre régulièrement ses victimes, l’activiste se dit surpris dans son dernier Live du leader de Pastef, Les Patriotes, Ousmane Sonko. L’activiste, traqué a, depuis sa planque, loin du pays dit recevoir des videos, des photos et des audios compromettants de l’opposant radicale, envoyé en chambre criminelle pour une affaire de moeurs, suite à des accusations de viols répétitifs et de menaces de mort de la masseuse Adji Rabi Sarr. Molah Morgun, dont sa maison paternelle a été récemment, brûlée pour ses prises de positions tranchées, habitué de terribles dénonciations exige d’Ousmane Sonko une sortie publique pour dire la vérité aux Sénégalais. D'après l'activiste, Ousmane Sonko doit révéler aux Sénégalais sa vraie personnalité. Sinon, lui-même, se chargera de diffuser dans ses lives à venir, les photos, videos et audios, en sa possession.





