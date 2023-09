En prélude au Gamou 2023 : Amadou Ba est en visite à Tivaouane

Cette fête musulmane sera célébrée mercredi 27 septembre. Et selon l’agenda de sa visite reçu de la gouvernance de Thiès (ouest), le chef du gouvernement rendra visite au khalife général des tidjanes, Serigne Babacar Sy. Il visitera ensuite le chantier de l’hôpital El Hadji-Malick-Sy en présence du directeur régional de la santé de Thiès. Cette infrastructure est en construction aux frais de l’État.



Et d’après toujours l’Agence de presse, au cours de son séjour, Amadou Ba va procéder au lancement de la construction de la route reliant Tivaouane à Méouane.



Le Premier ministre visitera ensuite le château d’eau de la grande mosquée de Tivaouane.



Il rendra visite aux khalifes de Ndiassane et de Thiénaba, avant de regagner Dakar dans la soirée, selon le programme reçu de la gouvernance de Thiès.