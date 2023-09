En prélude au Gamou de Tivaouane 2023 : Les Mbacké-Mbacké et la famille Sy en toute fraternité la veille du Maouloud Un des points de fixation à Tivaouane, de surcroît éclairant, a été l’accueil réservé, hier, à la forte délégation de Touba conduite par Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma. Dans des échanges de bons procédés, d’émouvants souvenirs ont fleuri à travers les propos entretenus, nous apprend emedia.sn.

La famille Sy a reçu, hier, une délégation de Touba conduite par Serigne Abdou Lahad Gaïndé Fatma. La parenté a été retracée au grand plaisir de l’assistance éblouie par cette touchante complicité entre les deux illustres familles appartenant à un même ancêtre : Mame Mahrame Mbaké. Ce socle, disent les intervenants, est « solide et vivace à la fois ».



Des exemples de vie, nos confrères nous en rappelle : les visites de courtoisie entre Serigne Fallou Mbacké et Serigne Abdou Aziz Sy. L’un et l’autre marabouts, émus sont arrivés la conclusion que l’ossature du Sénégal se structure autour des deux familles qui traversent le Sénégal en agrégeant un large faisceau de lignées et de parentés.



« Il s’en est fallu de peu que je naisse Sy », rapporte un orateur faisant allusion à une célèbre maxime de Serigne Fallou dont la mère, Sokhna Awa Bousso, est étroitement apparentée aux Sy. Ils ont promis d’entretenir et de pérenniser ces facteurs de rapprochement. Ils exhument un passé glorieux et en le revisitant, donne des ouvertures aux générations actuelles éclaboussées par les impatiences conjoncturelles. En principe, ajoute un autre orateur, l’autorité, le pouvoir, le savoir et l’équilibre sont des attributs de certaines identités remarquables de la société sénégalaise.



Serigne Habib Sy et Serigne Mbaye Sy Abdou prônent un raffermissent des pôles de foi, Touba et Tivaouane, en l’occurrence, afin de maintenir l’héritage des fondateurs-continuateurs, Serigne Bamba Mbacké et Seydi Hadj Malick Sy, par ailleurs cousins très proches, selon toujours le site d’information.



