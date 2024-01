En représentant le candidat Bassirou Diomaye Faye : Pr Sidy Alpha Ndiaye fait enfin tomber le masque

Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Janvier 2024 à 17:28 | | 0 commentaire(s)|

En représentant et en signant au nom du candidat Bassirou Diomaye Faye, le Pr Sidy Alpha Ndiaye fait tomber enfin le masque. Ainsi, l'agrégé de Droit Public ne disait pas le Droit, mais avançait masqué derrière le Droit pour défendre Pastef. Reste-il encore un once de crédibilité aux intellectuels et à la société civile sénégalaise ?