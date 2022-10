En route vers le Gamou: Un mort et une trentaine de blessés enregistrés

Un décès et une trentaine de blessés, tel est le bilan à mi-parcours dressé par le Lieutenant Colonel Cheikh Tine, chargé de communication de la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers.



En effet, un accident de la circulation a été enregistré, ce vendredi 7 Octobre 2022, sur la route du Gamou de Tivaouane. L’accident a fait un mort et cinq blessés.



Les sapeurs-pompiers ont effectué 14 interventions, dont 11 concernent des accidents de la circulation au niveau des axes Bambey-Diourbel, Tivaouane-Khombole, Tivaouane-Thiès.

