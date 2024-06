En séjour de travail à Paris : Le chef de l'état Bassirou Diomaye Faye a rencontré l’ancien président Abdou Diouf

Dans un message partagé sur le réseau social X, Bassirou Diomaye Faye a indiqué avoir eu un “riche entretien” avec le deuxième président de la République du Sénégal (1981-2000).



“Je remercie le président Diouf et sa famille pour l’accueil chaleureux qu’ils m’ont réservé et prie Allah de lui prêter longue vie et bonne santé afin qu’il continue de nous éclairer de sa sagesse et de ses conseils avisés”, a déclaré le nouveau chef de l’État sénégalais.



Note-on aussi, avec un sourire affiché de part et d’autre sur la photo, que la rencontre a dû être teintée d’humour, car dans la tradition sénégalaise, Faye et Diouf sont des cousins à plaisanterie qui ne se ratent pas.